فرحة منقوصة، خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب في العام الجديد
يتوقع بارت ميليك، المحلل الاقتصادي العالمي، المدير بشركة تي دي سيكيوريتيز، أن الذهب سيصل سعره إلى 2100 دولار خلال الربع الثاني من العام الجديد 2024.
توقعات بارتفاعات أكثر في سعر الذهب
وأضاف، أن المعدن الأصفر قد يقفز إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير، بسبب التقلبات التي نراها في السوق خلال الفترة الحالية، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرج.
هبوط بعد الصعود
وحذر ميليك من انخفاض في سعر الذهب إلى المستوى 1950 دولارًا ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يتوقع انخفاضًا في الأسعار على المدى القصير، يتبعه ارتفاعا يصل إلى 2100 دولار وربما أكثر أوائل العام المقبل، كما إلى أن استنفاد الشراء يضرب الآن أسواق المعادن الثمينة بعد أن وصل الذهب إلى مستوى قياسي.
توقعات سعر الذهب العام الجديد
وأشار إلى أن متوسط أسعار الذهب من المرجح أن تصل إلى 2100 دولار للأوقية في الربع الثاني من العام الجديد 2024، حيث تعمل مشتريات البنك المركزي القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.
أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء 5-12-2023
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3189 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2392 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1861 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.