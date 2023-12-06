الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

فرحة منقوصة، خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب في العام الجديد

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

يتوقع بارت ميليك، المحلل الاقتصادي العالمي، المدير بشركة تي دي سيكيوريتيز، أن الذهب سيصل سعره إلى 2100 دولار خلال الربع الثاني من العام الجديد 2024.

الذهب، فيتو

 

توقعات بارتفاعات أكثر في سعر الذهب

وأضاف، أن المعدن الأصفر قد يقفز إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير، بسبب التقلبات التي نراها في السوق خلال الفترة الحالية، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرج.

 

هبوط بعد الصعود

وحذر ميليك من انخفاض في سعر الذهب إلى  المستوى 1950 دولارًا ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يتوقع انخفاضًا في الأسعار على المدى القصير، يتبعه ارتفاعا يصل إلى 2100 دولار وربما أكثر أوائل العام المقبل، كما إلى أن استنفاد الشراء يضرب الآن أسواق المعادن الثمينة بعد أن وصل الذهب إلى مستوى قياسي.

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توقعات سعر الذهب العام الجديد

وأشار إلى أن متوسط أسعار الذهب من المرجح أن تصل إلى 2100 دولار للأوقية في الربع الثاني من العام الجديد 2024، حيث تعمل مشتريات البنك المركزي القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.

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أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 5-12-2023

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هل الارتفاع الجنونى مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3189 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2392 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1861 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

 

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