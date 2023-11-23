أخبار مصر: ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو، اعتقال مستشار أوباما لإهانته مصر والإسلام، موعد إطلاق سراح أسرى إسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو في الأسواق، تعرف على الأسعار الجديدة

ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المكرونة في الأسواق، خاصة سعر مكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو، حيث أعلنت الشركات المنتجة لهم رفع السعر بداية من شهر نوفمبر الجاري.

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ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق، وقائمة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة

أعلنت شركة بن أبو عوف قائمة أسعار منتجاتها الجديدة خلال نوفمبر الجاري، بزيادة تتراوح من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

رفع أسعار منتجات بونجورنو كابتشينو بدءا من ديسمبر، وقائمة بالأسعار الجديدة

أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة ستطبق بدءًا من ديسمبر المقبل.

نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه وجه تعليمات لوكالة الموساد الإسرائيلية للتحرك ضد قادة حركة حماس في أي مكان في العالم.

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

اعتقلت شرطة نيويورك مسؤولًا سابقًا في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعد تداول فيديو يظهر خلاله يهين عاملًا مصريًّا ويتطاول على النبي محمد ويطلق عبارات معادية للفلسطينيين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

مسؤول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة

قال مسؤول إسرائيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس" فجر اليوم الخميس، إنه لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة.

7 شروط لدخول حفل محمد رمضان بموسم الرياض، أبرزها عدم تحمل المنظمين مسؤولية الإصابات الجسدية

يحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًّا كبيرًا في موسم الرياض غدًا الجمعة، في التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وبحضور عدد كبير من الجمهور.

والد الفلسطيني عبد الرحمن نوف يروي كواليس زيارة ابنه للزمالك وضمه إلى فريق "الساق الواحدة"

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس تحقيق النادي لأمنية الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، بالتواجد في مقر النادي ومقابلة نجوم الفريق.

جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

حزب الله ينعى رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني (صور)

نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

تعرف على ضوابط التقسيط والتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ضوابط التقسيط والتخفيض في مقابل التصالح.

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، علق مخرج فيلم SCREAM 7، كريستوفر لاندون، علي واقعة طرد الممثلة ميليسا باريرا، من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين قائلا:"هذا هو بياني كل شيء سيء.. توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته".

شاهد لحظة انفجار سيارة مفخخة عند معبر جسر بين كندا وأمريكا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة لحظة انفجار سيارة عند معبر جسر بين كند والولايات المتحدة الأمريكيية.

إنبي يتحدث عن عرض الأهلي لضم أوفا وحقيقة طلب 3 ملايين دولار لإتمام الصفقة

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

حصد الأرواح شمالا وجنوبا، عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة قبل بدء الهدنة

يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة قبل بدء سريان الهدنة مع حماس، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تركزت في جنوبه.

بيان من اتحاد أمريكا الجنوبية بشأن الأحداث المؤسفة بمباراة البرازيل والأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بشكل رسمي، موقفه من الاشتباكات التي شهدتها مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبل.

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

كشف مسؤول إسرائيلي عن السبب وراء قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

يديعوت أحرنوت: إسرائيل ستواجه عجزا ماليا لعشرات السنين بسبب الحرب على غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تكلف إسرائيل أموالًا كبيرة، "بل كبيرة جدًّا" تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.

الصحة العالمية تخاطب الصين رسميا بعد ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية

أبدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، قلقا إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكان إلى أخذ إجراءات احترازية.

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

مع افتتاح فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت، بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، تثير مشاهد من الفيلم جدلًا بالأخص حول حقيقة إطلاق نابليون المدافع على أهرامات الجيزة في مصر.