بيان من اتحاد أمريكا الجنوبية على الأحداث المؤسفة بمباراة البرازيل والأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بشكل رسمي، موقفه من الاشتباكات التي شهدتها مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبل.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل ونظيره الأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بفوز راقصي التانجو بهدف دون رد.

وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان رسمي معلقًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة: “بعد الأحداث التي جرت خلال تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 وتقديم المعلومات للجمهور، لا بد من التوضيح التالي”.

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وواصل في بيانه: “يدين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم جميع أشكال العنف وسيتعاون دائمًا مع الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز”.

واستكمل اتحاد أمريكا الجنوبية بيانه: “وبهذا المعنى، يعمل اتحاد أمريكا الجنوبية بشكل منهجي للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم وتتيح نفسها لمواصلة التعاون في أي مبادرة تسعى إلى القضاء على التعصب والعنف في الرياضة”.

منتخب البرازيل يحقق رقما سلبيا

وحقق منتخب البرازيل رقما سلبيا تاريخيا بعد خسارته أمام ضيفه الأرجنتين 0/1، فجر الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

سجل المدافع نيكولاس أوتاميندي هدف منتخب الأرجنتين في شباك البرازيل في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

رقم تاريخي سلبي لمنتخب البرازيل

وبهذه الخسارة، يتعرض منتخب البرازيل لثالث هزيمة على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية الجولة السادسة

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.