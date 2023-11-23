الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

كريستوفر لاندون وميليسا
كريستوفر لاندون وميليسا باريرا، فيتو

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، علق مخرج فيلم SCREAM 7، كريستوفر لاندون، علي واقعة طرد الممثلة ميليسا باريرا، من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين قائلا:"هذا هو بياني كل شيء سيء.. توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته".

Image

جينا أورتيجا تنسحب من فيلم SCREAM 7 بعد طرد ميليسا باريرا

 في سياق متصل أبلغت الممثلة الشابة الشهيرة في هوليوود، جينا أورتيجا،  استديو Spyglass، المنتج لفيلم SCREAM 7، بفسخ عقدها، بعد طردهم للممثلة ميليسا باريرا، بسبب دعمها لدولة فلسطين.

Advertisements

يذكر أن جينا أورتيجا، هي بطلة فيلم  SCREAM 7، وأظهرت دعمها لفلسطين عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، مثلما فعلت ميليسا، ولكن الفرق بينها وبين ميليسا، أن جينا أورتيجا هي بطلة الفيلم، علاوة علي أنها أحد أنجح الفنانات الشابات في هوليوود حاليا.

Image

أول تعليق لـ أستديو 'Spyglass' بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

في أول تعليق رسمي حول طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، أصدر استديو 'Spyglass' بيانا نشره عدد من المواقع والصحف الأمريكية.

وقال استديو 'Spyglass'، في البيان الذي أصدره منذ قليل، "لا نتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، أو التحريض على الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة، إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست، أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ، ويتحول إلى خطاب كراهية".

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

وأعلنت شركتا Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكل من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، علي خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها على ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من أستبعدهم".

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

فلورنس بيو عن قطع الاتصالات في غزة: شيء مرعب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ميليسا باريرا تفاصيل طرد ميليسا باريرا طرد ميليسا باريرا ميليسا باريرا ودعم فلسطين

مواد متعلقة

جينا أورتيجا تطلب فسخ عقدها مع Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا لدعمها فلسطين

الصهيونية تحكم هوليوود.. مذبحة للفنانين الداعمين لغزة.. طرد ميليسا باريرا ووقف التعامل مع سوزان ساراندون.. وتوم كروز يتدخل لإنقاذ مديرة أعماله

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

التحقيق في إلقاء شاب بنفسه من الطابق الثامن بالدقهلية

طريقة عمل شوربة العدس، أرخص وألذ أكلة مصرية

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 190 شخصا من مستشفى الشفاء

1.661 مليون ورقة منفذة إجمالي كمية التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

من المراهنات للإعلان التلقائي، كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني أثناء التسوق في الجمعة البيضاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية