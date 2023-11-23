تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 علي طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل ، علق مخرج فيلم SCREAM 7، كريستوفر لاندون، علي واقعة طرد الممثلة ميليسا باريرا، من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين قائلا:"هذا هو بياني كل شيء سيء.. توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته".

جينا أورتيجا تنسحب من فيلم SCREAM 7 بعد طرد ميليسا باريرا

في سياق متصل أبلغت الممثلة الشابة الشهيرة في هوليوود، جينا أورتيجا، استديو Spyglass، المنتج لفيلم SCREAM 7، بفسخ عقدها، بعد طردهم للممثلة ميليسا باريرا، بسبب دعمها لدولة فلسطين.

Advertisements

يذكر أن جينا أورتيجا، هي بطلة فيلم SCREAM 7، وأظهرت دعمها لفلسطين عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، مثلما فعلت ميليسا، ولكن الفرق بينها وبين ميليسا، أن جينا أورتيجا هي بطلة الفيلم، علاوة علي أنها أحد أنجح الفنانات الشابات في هوليوود حاليا.

أول تعليق لـ أستديو 'Spyglass' بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

في أول تعليق رسمي حول طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، أصدر استديو 'Spyglass' بيانا نشره عدد من المواقع والصحف الأمريكية.

وقال استديو 'Spyglass'، في البيان الذي أصدره منذ قليل، "لا نتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، أو التحريض على الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة، إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست، أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ، ويتحول إلى خطاب كراهية".

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

وأعلنت شركتا Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكل من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، علي خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها على ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من أستبعدهم".