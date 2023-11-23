رفع أسعار منتجات بونجورنو كابتشينو بدءا من ديسمبر، وقائمة بالأسعار الجديدة

أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة ستطبق بدءًا من ديسمبر المقبل.

سعر بونجورنو كابتشينو بعد الزيادة في ديسمبر المقبل

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية إلى أن بعد زيادة سعر بونجورنو كابتشينو يصل سعر الظرف الواحد إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات السعر الحالي في الأسواق.

ارتفاع أسعار بن أبوعوف 10 جنيهات خلال نوفمبر الجاري

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة بن أبو عوف قائمة أسعار منتجاتها الجديدة خلال نوفمبر الجاري، بزيادة تتراوح من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وجاءت أسعار بن أبو عوف بعد الزيادة كالتالي:

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قهوة فرنساوي 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 110 جنيهات للمستهلك.

إسبريسو باريستا 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 140 جنيهًا.

قهوة بندق 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة شوكولاته 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة كراميل 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 130 جنيهًا للمستهلك.

قهوة خضراء 24 ظرفًا عدد القطع 12 بسعر 65 جنيهًا للمستهلك.

إسبريسو كولومبي 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 140 جنيهًا.

قهوة فرنساوي/ كراميل/ بندق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 45 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 50 جرامًا عدد القطع 10 بسعر 23 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط 50 جرامًا عدد القطع 10 بسعر 28 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 43 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 43 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام عدد القطع 10 بسعر 53 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام عدد القطع 15 بسعر 80 جنيهًا للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام عدد القطع 15 بسعر 100 جنيه للمستهلك.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 250 جرامًا عدد القطع 12 بسعر 110 جنيهات للمستهلك.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 250 جرام عدد القطع 12 بسعر 133 جنيهًا للمستهلك.