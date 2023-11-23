نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه وجه تعليمات لوكالة الموساد الإسرائيلية للتحرك ضد قادة حركة حماس في أي مكان في العالم.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "لقد وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".

وأضاف نتنياهو: "صفقة التبادل هي القرار الصائب ونحن نستغل كل فرصة لإعادة تحرير المخطوفين في غزة، والحرب متواصلة وسوف نواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس".

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وأكد أن "صفقة التبادل لن تشمل الإفراج عن أي أسير فلسطيني ضالع في قتل إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدعم هذا الاتفاق وسوف نضمن أمن قواتنا خلال الهدنة في غزة".



من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية "جيد"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الضرب حتى القضاء على "حماس".



وقال جالانت، في المؤتمر الصحفي "حماس قضت على غزة وعلى نفسها نتيجة ما ارتكبته في السابع من أكتوبر الماضي، وسوف نعمل على تفكيك حركة حماس وإعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بذلك".

موعد الإفراج عن الرهائن

وكانت وكالة “رويترز” نقلت مساء أمس، عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإفراج عن الرهائن فى قطاع غزة لن يتم قبل يوم الجمعة المقبل.

اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" الأربعاء على اتفاق بشأن الإفراج عن النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى عقد هدنة مؤقتة من العمليات العسكرية في القطاع لمدة 4 أيام، ويشمل الاتفاق أيضا إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي مساء الأربعاء أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن المحتجزين في غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج الخميس.

وأورد هنجبي في بيان أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مشيرًا إلى أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ قبل الجمعة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".