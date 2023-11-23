حصد الأرواح شمالا وجنوبا، عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة قبل بدء الهدنة

يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة قبل بدء سريان الهدنة مع حماس، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تركزت في جنوبه.

وذكرت أن أربعة أشخاص قتلوا في قصف شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بحسب الوكالة.

وقالت إن عشرات لقوا حتفهم في غارات على عدة منازل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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وأشارت إلى أن جنوب القطاع يتعرض لقصف جوي مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وتواصلت الضربات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، وبحسب الوكالة فإنها استهدفت مربعًا كاملًا في مشروع بيت لاهيا السكني ودمرت عدة منازل.

وقالت شبكة (قدس) الفلسطينية مساء الأربعاء إن الطائرات الإسرائيلية دمرت مربعًا سكنيًّا كاملًا في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، مكتفية بوصفه بأنه "مجزرة جديدة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين بسقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك قبل بدء سريان اتفاق بشأن هدنة في القطاع وتبادل للمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن إسرائيل قصفت عدة عدة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضا منازل ومدرسة في رفح والشجاعية وبيت لاهيا في غزة.

كما ذكر التلفزيون أن عددًا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية استهدفت طواقم الدفاع المدني في شمال القطاع، ومنزلا في حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة. ولم يحدد التلفزيون الفلسطيني عدد القتلى والجرحى في أي من تلك الضربات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأربعاء إن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 14 ألفًا و532 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وذكر المكتب أن من بين القتلى أكثر من ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة، بما يعني أن الأطفال والنساء يمثلون 69 بالمئة من القتلى. وأضاف أن عدد المصابين تجاوز 35 ألفًا، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد المفقودين نحو سبعة آلاف بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وكانت إسرائيل وحماس أعلنتا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام، فيما أكدت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة التي نتج عنها الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة وقالت إنها قابلة للتمديد.