حزب الله ينعى رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني (صور)

نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.

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أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيًا النائب رعد وقال: "أعظم الله أجوركم جميعًا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئًا له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيدًا، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

وأضاف: "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولًا وعملًا".

كما نعى جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

قال المصدر متحفظًا عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمد رعد، استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على منزل في قرية بيت ياحون.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة خامس بجروح جراء "الغارة الجوية التي شنها العدو الإسرائيلي عبر الطائرات الحربية" على المنزل، من دون أن تحدد هوياتهم.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًّا متفاقمًا بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا غير مسبوق على الدولة العبرية التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.