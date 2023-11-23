الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

صور الأسرى الإسرائيليين
صور الأسرى الإسرائيليين في غزة، فيتو

كشف مسؤول إسرائيلي عن السبب وراء قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأوضحت «سي إن إن»، نقلًا عن المسؤول، أن تأجيل إطلاق سراح الأسرى من غزة يعود إلى تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما.

وبيَّن المسؤول أن سبب التأجيل هو عدم تلقي إسرائيل بعد أسماء الأسرى الذين ستطلقهم حماس.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الأسرى من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

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وقال المستشار الأمني الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الأسرى لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». 

وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من الأسرى اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هنجبي قوله: «تتقدم المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا باستمرار. سيبدأ الإفراج وفقًا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة».

وأعلن، فجر أمس، التوصل الى الاتفاق بوساطة مصرية قطرية يشمل هدنة لأربعة أيام تدخل حيز التنفيذ عند العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، وإطلاق متبادل لأسرى من الأطفال والنساء لدى الجانبين.

وأكَّدت قطر توصُّل إسرائيل وحماس إلى اتِّفاق على هدنة إنسانية تفرج خلالها الحركة عن 50 من النساء المدنيات والأطفال دون 19 عامًا، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

 

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