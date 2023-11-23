الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

والد الفلسطيني عبد الرحمن نوف يروي كواليس زيارة ابنه للزمالك وضمه إلى فريق "الساق الواحدة"

الشاب الفلسطيني عبد
الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوف وشيكابالا، فيتو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس تحقيق النادي لأمنية الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، بالتواجد في مقر النادي ومقابلة نجوم الفريق.

وظهر الشاب الفلسطيني الذي بُترت ساقه عام 2018 في فيديو سابق قال فيه: "أنا زملكاوي وحلمي مقابلة ثلاثة لاعبين وهم شيكابالا ومحمود علاء وأحمد السيد زيزو. أتمنى دخول النادي".

استقبال حار 

وقال أحمد سالم إن الشاب حضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وحظي باستقبال حار وكبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

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وأضاف سالم في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة أحمد سليمان قابل نوفل ورحب به، وأوضح له أن نادي الزمالك يفتح أبوابه له في أي وقت، مشددًا على دعم النادي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد هو من تواصل مع نوفل بعدما شاهد الفيديو الخاص بحلمه في التواجد بالنادي، ورتّب زيارته لتدريبات الفريق ومقابلة كافة نجومه المفضلين.

 

والد نوفل يروي تفاصيل الزيارة

وتحدث يامن نوفل والد الشاب الفلسطيني عن كواليس زيارتهم للنادي قائلًا: "على الرغم من الأحداث القاسية والمؤلمة التي تعيشها غزة فإن اليوم هو أفضل يوم لي ولابني عبد الرحمن، حيث إن النادي أشعرنا كأننا في بلدنا دون غربة أو ألم".

وتابع: "جميع من في النادي استقبلونا بشكل مميز للغاية، بداية من دخولنا من البوابات وحتى التواجد مع نجوم الفريق وأعضاء الجهاز الفني، وأعضاء من مجلس الإدارة"، منوهًا "رغم الحزن كنَّا أسعد ناس في الدنيا".

وأكد: "عائلة نوفل معروفة في فلسطين بأنها من أكبر عائلات المشجعين لنادي الزمالك، بجانب أن عبد الرحمن منذ الصغر وهوايته لعب كرة القدم حتى حدثت واقعة بتر ساقة، ليمثل منتخب فلسطين لمبتوري الأطراف، غير أنه كان يتمنى تمثيل نادي الزمالك".

وعن كواليس اللقاء باللاعبين قال الأب: "استقبلنا اللاعبون بحرارة ووقفوا جميعهم مع عبد الرحمن وأثنوا على قوته وتمكنه من تعدي كبوة بتر قدمه، غير أن شيكابالا وزيزو كانا أكثر اللاعبين مساندة له، وحديثا معه".

وأشار إلى أنه "اليوم أبلغنا بانضمامه لفريق الساق الواحدة، والجمعة القادمة سيكون التمرين الأول له بقميص نادي الزمالك، وسيعمل جاهدًا على رفع علمه في المحافل الدولية".

 

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