الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

اختبارات شهر نوفمبر،
اختبارات شهر نوفمبر، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024. 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

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التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

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أول تعليق من مدير تعليم الجيزة بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

وكان أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل داخل المحافظة لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

 

اختبارات شهر نوفمبر

وأكد أشرف سلومة، في تصريحات خاصة لفيتو، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل داخل المحافظة لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

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 الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف سلومة، أن جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل جاهز منذ يومين وتم الإعلان عنه، موضحًا أن جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) خلال الفترة من يوم الخميس 30 نوفمبر حتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتجري عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير  المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من القرارات الهامة حول استعدادات المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في ديسمبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه يجب تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية.

 

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها إلى مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن 5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024 وجاءت أهم القرارات كالآتي:

1- تأكيد جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.
2- تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.
3- التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.
4- توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.
5- تشكيل غرف عمليات بكل مديرية بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة. 

القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم: 

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي  رمز "النجمة".

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم". 

 

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

 وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل. 

 بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

 

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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