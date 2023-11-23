الصحة العالمية تخاطب الصين رسميا بعد ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية

أبدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، قلقا إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكان إلى أخذ إجراءات احترازية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إنها "أرسلت طلبًا رسميًّا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

وأكدت متحدثة باسم المنظمة لوكالة فرانس برس صحة البيان.

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وجاء بيان المنظمة الصحية الأممية بعدما سجل في شمال الصين ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفّسية والتهابات رئوية.

وقالت المنظمة إنها تسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذه الإصابات.

وأضافت أنها توصي السكان في الصين "باتباع التدابير اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي" ومن هذه التدابير "التطعيم الموصى به، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص وتلقي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوية الِدة، وغسل اليدين بانتظام".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة.

وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت، في 22 نوفمبر، معلومات وبائية وسريرية إضافية، بالإضافة إلى النتائج المخبرية حول حالات تفشي المرض المُبلغ عنها بين الأطفال".