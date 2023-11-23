شاهد لحظة انفجار سيارة مفخخة عند معبر جسر بين كندا وأمريكا (فيديو)

انفجار الحدود بين أمريكا وكندا، أظهرت لقطات مصورة لحظة انفجار سيارة عند معبر جسر بين كند والولايات المتحدة الأمريكيية.

تعليق رئيس وزراء كندا علي حادث انفجار الحدود مع أمريكا

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا وأمريكا قرب شلالات نياجارا يشكل وضعًا خطيرًا للغاية.



https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/329453709713497

انفجار حدودي بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية



وقال ترودو أمام مجلس العموم الكندي، "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياجارا، لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو".

وأضاف: "لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

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ولقي شخصان، مساء أمس الأربعاء، مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا وأمريكا، حسبما أفادت وكالة “رويترز” منذ قليل.



وأغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.



وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر قولها: بأنه تم "إغلاق المعابر على الحدود بين كندا وغربي ولاية نيويورك عقب الانفجار على الجسر الحدودي".

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو في بيان، إنه يحقق في الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياجارا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها وسائل الإعلام، وأخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.



وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إنها اطلعت على الحادث وإنها "تراقب الوضع عن كثب".