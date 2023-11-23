إنبي يتحدث عن عرض الأهلي لضم أوفا وحقيقة طلب 3 ملايين دولار لإتمام الصفقة

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم نتلقَّ أي عروض لضم أحمد أمين أوفا أو أي لاعب آخر، وعقده مستمر لمدة 4 مواسم ولا توجد به أي شروط جزائية".

وأضاف: "لم نحدد أي أرقام مالية لبيع أوفا، لأنه لا يوجد أي عروض رسمية، وخروج بعض الأخبار حول رغبتنا في الحصول على 3 ملايين دولار أمر غير منطقي".

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وتابع: "لا توجد أي عروض أو مفاوضات لـ محمد حمدي أو أحمد نادر حواش، وهناك أقاويل كثيرة بشأن عروض للاعبي إنبي في ظل تألقهم مؤخرًا مثل كالوشا وغيرهم، وإستراتيجية النادي واضحة في بيع اللاعبين لكن نريد الحفاظ على استقرار النادي لنهاية الموسم، لحين تجهيز البدائل لبعض العناصر التي تألقت وتلقت عروض بالفعل".

وأكمل: "أغلبية نجوم مصر الموجودين على الساحة نتاج قطاع ناشئين نادي إنبي، ونتعامل مع كل الأندية لكن لا نرغب في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وحول مستحقات إنبي لدى الأهلي بشأن حمدي فتحي، قال: "الموضوع مع أيمن الشريعي والأمور في طريقها للحل، لنا 20% من انتقال اللاعب إلى نادي الوكرة القطري".

البنك الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية نظيفة وديا

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أشبه بالمواجهات الرسمية، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية.

أهداف مباراة البنك الأهلي وإنبي

أحرز الثلاثية إبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد النادري.



وشهدت المباراة ظهور جميع لاعبي فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطي اللقاء.



وشهدت أيضًا المباراة إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية.

أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

الزمالك أقرب من الأهلي لحسم الصراع

فيما كشف مصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك بعد جلسة مع وكيل اللاعب، توصل خلالها الطرفان لاتفاق مبدئي، تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإدارة إنبي.

وينتظر الزمالك حسم أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل بدء التفاوض مع إدارة النادي البترولي لضم اللاعب في يناير، حيث تضع إدارة النادي الأبيض أوفا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر تبدو فرص الزمالك أعلى لحسم الصفقة، لتوتر العلاقة بين الأهلي وإدارة النادي البترولي في الفترة الماضية.

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين.