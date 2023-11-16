أخبار مصر: تركيا ترد على تطاول نتنياهو، فضيحة لجيش الاحتلال خلال طوفان الأقصى، شاهد ماذا حدث لسد النهضة قبل التخزين الأخير

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

الخارجية التركية توبخ إسرائيل للرد على تطاول نتنياهو في حق أردوغان

قال وزارة الخارجية التركية، اليوم، إنه لا يحق للمسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بحق الفلسطينيين الحديث عن القانون.

إعلام إسرائيلي: الجنود استغرقوا 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة خلال عملية طوفان الأقصى

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدَّدًا عن الإخفاقات العسكرية والأمنية، بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، في 7 أكتوبر، وما يسميه الاحتلال بـ"السبت الأسود".

فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات العمل بسد النهضة الإثيوبي، ومصير التخزين الخامس.

قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

أعلنت الفنانة هنا الزاهد طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد زواج دام 4 سنوات.

منتخب مصر يواجه جيبوتي اليوم في الجولة الافنتاحية بتصفيات كأس العالم 2026

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، عندما يواجه اليوم الخميس نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وهو اللقاء الذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي.

مستشار الرئيس الفلسطيني يناشد العرب بتوفير مأوى وخيام لآلاف الأسر المشردة في غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحرك الصهاينة هو الكراهية والعدوانية بغض النظر عن الأسباب والنتائج، مؤكدا أن الاحتلال أصابه الغرور فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة وأنها فوق القانون والمحاسبة يحق لها أن تفعل ما تشاء فلا أحد يسألها.

اليوم، ظهور جديد لـ مرتضى منصور أمام المحكمة في سب وقذف ممدوح عباس

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة الجنحة المباشرة المرفوعة من ممدوح عباس، والتي حملت رقم 2245 حصر رقم 1496 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة.

بمعلومة صادمة، رئيس إستاد القاهرة يكشف عن تأثير أحداث غزة في مباراة مصر وجيبوتي

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة إستاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا واضحًا في مستوى المنتخبات الإفريقية.

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

لم يرحموا سنه وعجزه وأطلقوا النار عليه من الخلف، هذا ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مسن فلسطيني ( 79 سنة) صدروا صورة للعالم أمام الكاميرات أنهم يقومون بـ "مساعدته"، ثم يغدرون به بإطلاق النار عليه وقتله خلف الكاميرات.

بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن مزاعم الاحتلال بوجود أسلحة في مستشفى الشفاء

أدانت الفصائل الفلسطينية اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مؤكدة أن ما نشره الجيش بشأن العثور على أسلحة هو "إفلاس وفشل وعجز" لديهم.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

المكتب الحكومي بغزة: مستشفى الشفاء تحول إلى مقبرة وجيش الاحتلال يقتحم أقسامه بوحشية

أكد إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الحكومي في غزة: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من العاملين في مجمع الشفاء الطبي.

إن بي سي: إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيل إقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

أعلنت إدارة النادى المصرى بشكل رسمي عرض مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي للبيع فى يناير المقبل.

اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الأمريكية رذاذ الفلفل وألقت القبض على متظاهرين في محاولة لتفريق محتجين تجمعوا أمام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن مساء الأربعاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري كواليس عقوبة وعرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على جماهير المصري بمباراة بيراميدز.