الخميس 16 نوفمبر 2023
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فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات العمل بسد النهضة الإثيوبي، ومصير التخزين الخامس.

 

توربينات سد النهضة

وكتب “شراقي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان: "توقف التوربينين يبدأ شهره الثالث مع استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة، قائلًا: "رغم أحداث غزة المؤلمة وتعكير الجو العام فإن متابعة سد النهضة مستمرة حيث تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط منذ التاسع من سبتمبر الماضى بعد انتهاء التخزين الرابع بإجمالى تخزين حوالي 41 مليار متر مكعب".

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وأضاف:" آخر ظهور لعمل التوربينين كان في 16 سبتمبر الماضي، وفشلهما في إمرار المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط، مما اضطر إثيوبيا إلى فتح البوابة الشرقية في 31 أكتوبر الماضي، ولسرعة تجفيف الممر الأوسط تم فتح بوابة التصريف الغربية يوم 8 نوفمبر الجاري، لكنْ نظرًا لزيادة مسطح البحيرة إلى حوالي 1240 كم2 مازالت المياه تتدفق أعلى الممر الأوسط إلا أن كميتها انخفضت عن الأيام السابقة".

 

موعد التخزين الخامس بسد النهضة

وتوقع الخبير المائي أن تتوقف عن المرور أعلى الممر الأوسط خلال عدة أيام، ثم يجف وتبدأ أعمال الخرسانة للتعلية الجديدة ربما فى يناير القادم استعدادا للتخزين الخامس والأخير في يوليو- سبتمبر 2024 بإجمالى تخزين 64 مليار متر مكعب.

 

منسوب بحيرة سد النهضة

وكان “شراقي”  كشف عن فتح إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية يوم 31 أكتوبر الماضى لتخفيض منسوب بحيرة سد النهضة كخطوة أولى للبدء فى أعمال التخزين الخامس من تجفيف الممر الأوسط ثم وضع الخرسانة.

وقال: "نظرًا لعدم تشغيل التوربينين وعدم إمرارهما لأي مياه منذ 16 سبتمبر الماضي، وعدم كفاية البوابة الشرقية بمفردها لتخفيض منسوب البحيرة واستمرار مرور المياه من أعلى الممر الأوسط حتى اليوم اضطرت إثيوبيا لفتح بوابة التصريف الثانية الأربعاء 8 نوفمبر 2023 لسرعة تجفيف الممر الأوسط".

وتابع: "هذه أول مرة تبادر إثيوبيا بهذه الخطوة في نهاية أكتوبر، ومن قبل كانت تتم في يناير على الأقل، ربما تريد إثيوبيا سرعة تعلية المتبقي من السد حوالي 20 متر ارتفاع، وإتمام التخزين الخامس والأخير في حالة رفع العشرين مترًا مرة واحدة كما حدث في التخزين الرابع، وبالتالي يصبح التخزين المتبقى خارج المفاوضات إذا استمرت الشهور القادمة".

 

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