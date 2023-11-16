مستشار الرئيس الفلسطيني يناشد العرب بتوفير مأوى وخيام لآلاف الأسر المشردة في غزة

أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحرك الصهاينة هو الكراهية والعدوانية بغض النظر عن الأسباب والنتائج، مؤكدا أن الاحتلال أصابه الغرور فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة وأنها فوق القانون والمحاسبة يحق لها أن تفعل ما تشاء فلا أحد يسألها.

إطلاق النار داخل مستشفى الشفاء

ولفت الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "etc": قوات الاحتلال في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء ولا تزال تطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى.

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الضغط على أمريكا

وأوضح أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي من خلال تشكيل لجنة عمل لوقف العدوان، مناشدًا العرب والعالم بتوفير مأوي وخيام لآلاف الأسر المشردة بغزة.

توقف مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

وأضاف أن كل مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة تماما عن العمل ولا يوجد إلا المستشفى المعمداني الذي تم قصفه سابقًا بقدرة محدودة للغاية وأن مستشفيات الجنوب لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود وأنه تم فصل الشمال عن الجنوب.

وقف إطلاق النار بغزة

وقال إن الأولولية حاليًّا تتمثل في وقف إطلاق النار وبجانبها توفير متطلبات البقاء والأولويات اللازمة للحياة من طعام وماء وطاقة وكهرباء.

مجلس الأمن، وافق مجلس الأمن على تبني مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: "لم نصوت على مشروع القرار لأنه لم يحمل نصًّا يدين حركة حماس وما قامت به في السابع من أكتوبر الماضي، لكننا نؤيد الكثير من الأحكام التي وردت به، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم 9 رهائن أمريكيين بدون شروط".