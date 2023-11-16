الخارجية التركية توبخ إسرائيل للرد على تطاول نتنياهو في حق أردوغان

أخبار غزة الآن، قال وزارة الخارجية التركية، اليوم، إنه لا يحق للمسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بحق الفلسطينيين الحديث عن القانون.

الخارجية التركية: إسرائيل فقدت شرعيتها

وأضافت الخارجية التركية، في بيان صادر عنها، أن إسرائيل فقدت شرعيتها لدى ضمير الإنسانية، ولن تتمكن من التستر على جرائهما.

الجرائم في غزة

وتابع بيان الخارجية التركية، الذين يرتكبون ويحرضون على الجرائم في غزة سيحاكمون عاجلًا أم آجلًا.

دعم القضية الفلسطينية

وشددت الخارجية التركية على مواصلة أنقرة معارضتها للمجازر في غزة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

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وزعم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك قوى تؤيد الإرهاب إحداها تتمثل في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقول إن إسرائيل دولة إرهاب لكنه يؤيد دولة حماس الإرهابية.

موعظة أردوغان

وتابع نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، أردوغان نفسه فجَّر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة - حسب قوله.

عزل إسرائيل دوليا

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن تبذل تركيا كل الجهود لعزل إسرائيل دوليًّا بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح أردوغان في كلمة له أمام البرلمان التركي: "سوف نقوم بتوسيع اتصالاتنا الدبلوماسية، وسوف نتواصل مع كل الدول الـ 121 التي صوتت لصالح القرار المتعلق بالشرق الأوسط والدول الأربعين الأخرى التي امتنعت عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع أردوغان: "سنواصل العمل من أجل عزل إسرائيل دوليًّا وأخذ خطوات لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية، كما سنعمل على دعم قطاع غزة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية".

إسرائيل دولة إرهابية

وقال الرئيس التركي، إن إسرائيل دولة إرهابية، مضيفًا أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

وأشار إلى أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشددًا على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس

كما أعربت تركيا مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للعمل كضامن في حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. كما اقترحت أنقرة عقد مؤتمر دولي للسلام.