الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

اليوم، ظهور جديد لـ مرتضى منصور أمام المحكمة في سب وقذف ممدوح عباس

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة الجنحة المباشرة المرفوعة من ممدوح عباس، والتي حملت رقم 2245 حصر رقم 1496 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

 

اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

Advertisements

 

-إعلانات-

 

الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتهام مرتضي منصور بسب الخطيب إساءة استخدام وسائل التواصل الخارجي الزمالك السابق السب والقذف القاهرة الاقتصادية الكابتن محمود الخطيب

مواد متعلقة

إعادة محاكمة متهم في "أحداث الصف" 9 ديسمبر المقبل

تجديد حبس شاب قتل والده في الزيتون

استعجال تفريغ محادثات سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

قرار جديد ضد 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق

حجز صاحب شركة سياحة وهمية يزعم توفير تأشيرات للخارج

اليوم، إعادة محاكمة متهم في أحداث الصف

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحريق نقطة شرطة المنيب

بسبب الديون، تحرك جديد ضد سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

الأكثر قراءة

الرئيس الصيني يواجه بايدن بـ"القضية الأخطر" ويطالبه بـ 3 إجراءات ملموسة

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

بايدن يحذر من التنافس بين الصين وأمريكا

إن بي سي: إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيل إقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

مسرح الطليعة يعلن إلغاء عرض "الليلة الموعودة"، اعرف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية