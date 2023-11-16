الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن مزاعم الاحتلال بوجود أسلحة في مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

مستشفى الشفاء، أدانت الفصائل الفلسطينية اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مؤكدة أن ما نشره الجيش بشأن العثور على أسلحة هو "إفلاس وفشل وعجز" لديهم.

وقالت الفصائل في بيان: "ما نشره الاحتلال بشأن العثور على أسلحة في مستشفى الشفاء إفلاس وفشل وعجز، ونتساءل عن عدم استجابة الأمم المتحدة بإرسال فريق إلى مجمع الشفاء للتأكد من خلوه من الأسلحة".

وشدد البيان على أن المشافي في قطاع غزة مخصصة فقط للعمل الصحي ولم تستخدم لأي أغراض تتنافى مع هذه المهام.

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ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن "قوات الاحتلال تعمدت خلال اقتحام مجمع "الشفاء" تخريب أجهزة الأشعة والأجهزة الطبية في الطابق السفلي لمبنى الجراحات التخصصي، ومنها تخريب جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي".

وكان صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بأن القوات الإسرائيلية عثرت على مركز قيادة عمليات وأسلحة ومواد استخباراتية وأصول تكنولوجية تابعة لحركة "حماس" داخل مستشفى "الشفاء" بقطاع غزة.

وفجر يوم الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال ساحات مجمع "الشفاء" الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، والتحقيق مع الكوادر الطبية فيه واعتقال مهندسين من الطواقم الفنية فيه.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا خانقًا على مجمع "الشفاء" الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه، وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيّرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.

 

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