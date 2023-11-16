الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

مروان حمدي، فيتو
مروان حمدي، فيتو

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري كواليس عقوبة وعرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على جماهير المصري بمباراة بيراميدز.

وقال موسي خلال تصريحاته لأيمن عيد مراسل برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "اتخذنا قرارًا بشأن واقعة مروان حمدي بعد مباراة بيراميدز بساعة واحدة".

وأضاف: "مروان حاول الاعتذار أكثر من مرة لكني أرى أن هذه هى الواقعة هي الثانية لمروان مع الجمهور وأعتقد أن الموقف سيكون صعب وجمهور بورسعيد هو القاضي وسننفذ ما يرضى به".

Advertisements

وتابع: "نرى أن مروان حمدى يعتبر عبء علينا حاليًّا والأفضل له ولنا البعد عن الفريق وبورسعيد".

واشار:"أؤكد لجماهير بورسعيد والنادى المصرى أن كرامة بورسعيد من كرامة مجلس الإدارة لأننا جزء من الجماهير وهذا الموقف لا نرضى به نهائيًا ونعالج الأمور بالحكمة وكرامتنا لن نتنازل عنها".

عرضنا مروان حمدى للبيع وهناك أندية عديدة ترغب فى ضم اللاعب والبيع سيكون لأكبر عائد يحقق مصلحة للنادي وأسعار اللاعبين معروفة وبالتالي سعر مروان حمدي معروف لأنه لاعب في المنتخب الوطني.

 

المصري يعلن عرض مروان حمدي للبيع

أعلنت إدارة النادي المصري بشكل رسمي عرض مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي للبيع في يناير المقبل.

وأكدت إدارة النادي المصري خلال المؤتمر الصحفي أن احترام جماهير الفريق ركن أساسي من احترام النادي لذلك تم عرض اللاعب للبيع.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال معسكره ببورسعيد مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين فيما يتعلق  بالفريق.

 

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد مساء الإثنين للدخول في معسكر مغلق آخر بدأ تدريباته الثلاثاء.

 

ويخضع مروان حمدي لعقوبة الإيقاف من إدارة النادي ويتدرب بالقاهرة فقط بعد واقعة البصق على جماهير المصري بمباراة بيراميدز بالدوري.

 

محمد موسى، فيتو

 

المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول بالبصق علي جماهير المصري باستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري. 

 

عقوبة مروان حمدي

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي المصري باستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3 /2 لصالح بيراميدز.

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق على الجماهير، نتيجة هتافاتهم ضده.
 

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.

 

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

موقف علي ماهر من عرض مروان حمدي للبيع وهذه رسالته لجماهير المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي المصري مروان حمدى بيراميدز بورسعيد جماهير المصري المنتخب الوطني

مواد متعلقة

موقف علي ماهر من عرض مروان حمدي للبيع وهذه رسالته لجماهير المصري

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

علي ماهر لجماهير بورسعيد: ما تخوفوش لاعبي المصري

مروان حمدي يتخلف عن معسكر المصري في بورسعيد

الأكثر قراءة

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

كرة السلة، الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي دوري المرتبط للسيدات

المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

سي إن إن: لا دليل على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية