الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

جنود إسرائيليين،
جنود إسرائيليين، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل عسكريان من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة... بينما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن إجمالي عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر الماضي 368 قتيلا.

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي،  مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري ضد "حماس" إلى 49 عسكريا إسرائيليا.

Advertisements


وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب "9217"، ونائب قائد فرقة "جيفاتي". 

وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من اللواء "82"، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".

كما أُصيب جندي من الفوج "932" في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.


وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد القتلى العسكريين بذلك إلى 49 قتيلًا قبل حصيلة اليوم في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبرالماضي و368 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًّا إسرائيليًّا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي عسكريين قطاع غزة جيش الدفاع الإسرائيلي

الأكثر قراءة

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

كرة السلة، الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي دوري المرتبط للسيدات

المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

رغم محادثاتها البناءة والمثمرة، بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية