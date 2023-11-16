جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل عسكريان من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة... بينما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن إجمالي عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر الماضي 368 قتيلا.

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري ضد "حماس" إلى 49 عسكريا إسرائيليا.

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وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب "9217"، ونائب قائد فرقة "جيفاتي".

وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من اللواء "82"، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".

كما أُصيب جندي من الفوج "932" في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.



وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد القتلى العسكريين بذلك إلى 49 قتيلًا قبل حصيلة اليوم في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبرالماضي و368 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًّا إسرائيليًّا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر.