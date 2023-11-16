قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

أعلنت الفنانة هنا الزاهد طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد زواج دام 4 سنوات.

وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميًّا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

قصة تعارف أحمد فهمي وهنا الزاهد

وبدأت قصة تعارف أحمد فهمي وهنا الزاهد في السينما أثناء الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم عرض كرموز بطولة أمير كرارة.

واستغربت هنا الزاهد وقتها ارتداء أحمد فهمي نظارة سوداء ليلًا ووجهت له سؤالًا عن السبب ليرد عليها قائلًا: بعمل نمرة.

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كما التقى الثنائي مرة أخرى في أحد الكافيهات برفقة أصدقائهم، وأبدى أحمد فهمي إعجابه وقتها بهنا وبدأت قصة الحب بينهما.

واحتفل الفنان أحمد فهمي بخطبته هنا الزاهد في عام 2018 في أجواء عائلية.

وقالت هنا الزاهد في عام 2018 بعد خطبتها بأحمد فهمي في لقاء تليفزيوني: “السنة دي كانت حلوة عليَّ”.

وأضافت أيضًا أنها حظرت أحمد فهمي "بلوك" ذات مرة بسبب مشاجرته مع متابعيها على السوشيال ميديا بس هو بيتنرفز وبيتعامل بطبيعته

زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي

وفي عام 2019 احتفل الثنائي بزفافهما في حفل كبير شهد حضورًا كبيرًا من الوسط الفني، حيث إنها الزيجة الثالثة له.

وكان أبرز الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف أحمد عز، كريم عبد العزيز، أشرف عبد الباقي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغني، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسي، محمد على رزق، كريم عفيفي، حسني شتا وعدد آخر من الفنانين.

وتعرض أحمد فهمي وهنا الزاهد إلى أزمات صحية عقب زواجهما، وأكد فهمي وقتها أنه خضع لعملية جراحية في المرئ بينما خضعت “هنا” إلى عملية جراحية وهي استئصال في المرارة.

وقال أحمد فهمي في تصريحات تلفزيوني وقتها: "في اليوم الثالث بعدما سافرنا كنا ننتقل من بلد لأخرى وتفاجأنا بتعرض هنا لألم شديد ونحن في الطائرة، واعتقدنا أنها حالة تسمم، وذهبنا للمستشفى لكن اتضح أنها تعاني من حصوات في المرارة".

كما كشف أحمد فهمي أيضًا عن طلب رجاء الجداوي منه بسبب الحسد قائلًا: “هنا دبحت امبارح عشان العين، هنا ست بيت بتاخد بالها من البيت ومني ولم أكن أتوقعها بالشكل ده”.