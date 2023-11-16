منتخب مصر يواجه جيبوتي اليوم في الجولة الافنتاحية بتصفيات كأس العالم 2026

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، عندما يواجه اليوم الخميس نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وهو اللقاء الذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي.

كان البرتغالي روي فيتوريا قاد منتخب مصر للتأهل لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024"، إلا أن جماهير وعشاق المنتخب الوطني، رأوا أن تأهل الفراعنة للكان الأفريقي هو الوضع الطبيعي

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لذلك تنتظر جماهير الكرة المصرية من البرتغالي روي فيتوريا تحقيق الهدف الأهم، وهو قيادة الفراعنة للتأهل لمونديال 2026، بعد أن غاب الفراعنة عن المشاركة في مونديال 2022 بقطر.

لا بديل عن الفوز أمام جيبوتي وسيراليون

يدرك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الشارع الكروي في مصر، سيبدأ من اليوم تقييم تجربته من الفراعنة بشكل موضوعي، فخرج الخواجة في تصريحات صحفية ليؤكد أنه يبذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق بداية قوية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وأنه أبلغ لاعبيه أنه لن يقبل بديلا عن الفوز في مباراتي جيبوتي وسيراليون بالجولتين الافتتاحيتين من التصفيات من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى مبكرا، وهو ما يسهل ويعزز فرصته في التأهل للمونديال .

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة جيبوتي

خاض منتخب مصر لكرة القدم أمس الأربعاء مرانه الأخير على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة جيبوتي اليوم الخميس في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وظهرت علامات التركيز علي لاعبي المنتخب خلال المران، الذي بدأ بتدريبات بدنية فردية ثم جماعية للاعبي المنتخب، قبل أن يتم عمل تدريبات جماعية بالكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مدير فني المنتخب.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم الخميس ١٦ نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.