اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الأمريكية رذاذ الفلفل وألقت القبض على متظاهرين في محاولة لتفريق محتجين تجمعوا أمام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن مساء الأربعاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وجرت المظاهرة في منطقة قريبة من مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت شرطة الكابيتول إن عناصرها كانوا "يعملون على إبعاد حوالي 150 شخصًا احتجوا بشكل عنيف وغير قانوني".

#فيديو | متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ويغلقون مدخل مقر الحزب الديمقراطي في العاصمة الأمريكية واشنطن. pic.twitter.com/QEeHqtjII2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

وتابعت عبر منصة إكس "قوات الأمن تقوم باعتقالات"، ونصحت الأفراد بالابتعاد عن المنطقة.

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وقال صحفي من رويترز إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل وأطلقت مقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

وأظهر مقطع فيديو للمظاهرة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الأمن وهم يدفعون المتظاهرين الذين أمسك بعضهم ببعض وهتفوا "دعونا نعِش". وكانوا يرتدون قمصانا سوداء مكتوب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن".