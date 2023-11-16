المكتب الحكومي بغزة: مستشفى الشفاء تحول إلى مقبرة وجيش الاحتلال يقتحم أقسامه بوحشية

مجمع الشفاء الطبي، أكد إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الحكومي في غزة: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من العاملين في مجمع الشفاء الطبي.

اقتحام جيش الاحتلال الأقسام الطبية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حاليًّا جميع الأقسام الطبية بشكل همجي ووحشي واستباح بشكل كامل مجمع الشفاء الطبي ولم يراعِ حرمة المرضى ويعمل على نشر الذعر بين المرضى.

وضع خطير داخل مستشفى الشفاء

وتابع: الوضع خطر جدًّا وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على كل من يظهر رأسه من شرفات مجمع الشفاء الطبي، أو يحاول الخروج من المجمع.

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مقبرة حقيقية داخل مستشفى الشفاء

وأكمل: نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المرضى والأطقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي، متابعًا: مجمع الشفاء الطبي أصبح مقبرة حقيقية لكل من فيه.



أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحرك الصهاينة هو الكراهية والعدوانية بغض النظر عن الأسباب والنتائج، مؤكدًا أن الاحتلال أصابه الغرور فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة وأنها فوق القانون والمحاسبة يحق لها أن تفعل ما تشاء فلا أحد يسألها.

إطلاق النار داخل مستشفى الشفاء

ولفت الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "etc": قوات الاحتلال في محيط وعلى بوابات مستشفى الشفاء ولا تزال تطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى.

الضغط على أمريكا

وأوضح أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي من خلال تشكيل لجنة عمل لوقف العدوان، مناشدًا العرب والعالم بتوفير مأوى وخيام لآلاف الأسر المشردة بغزة.

توقف مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

وأضاف أن كل مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة تمامًا عن العمل ولا يوجد إلا المستشفى المعمداني الذي تم قصفه سابقًا بقدرة محدودة للغاية وأن مستشفيات الجنوب لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود وأنه تم فصل الشمال عن الجنوب.



وقف إطلاق النار بغزة

وقال إن الأولولية حاليًّا تتمثل في وقف إطلاق النار وبجانبها توفير متطلبات البقاء والأولويات اللازمة للحياة من طعام وماء وطاقة وكهرباء.