أخبار مصر: تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس، الجبلاية ترد على الزمالك بشأن فتوح وصبحي، هؤلاء سر أزمة السكر والسجائر

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة اثنان منها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار السجائر بعد إقرار الضريبة الجديدة.

رفض لـ 3 أشياء وموافقة على 3، الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحاته بشأن غزة ما بعد الحرب

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين التفكير في ما سيحدث بعد الحرب، حتى مع احتدام القتال، في قطاع غزة.

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مستشفى شهداء الأقصى: استقبلنا اليوم 25 شهيدا بينهم 3 أطفال أشلاء و70 إصابة بعد قصف إسرائيلي لغزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين: بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن.

في الرتوش النهائية، واشنطن بوست تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس

اقتربت إسرائيل وحماس من التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى، قد تُعلَن خلال أيام إذا حُلَّت التفاصيل النهائية، وفقًا لما ذكره مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

متحدث الزمالك يتحدث عن المدرب الجديد ومصير الثلاثي بعد العقوبات ويوجه رسالة لـ أوسوريو ومرتضى

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن كل ما يثار حول التفاوض مع مدربين مصريين أو أجانب مجرد اجتهادات وليس لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن حسم ملف المدرب ليس له توقيت محدد، ومعتمد جمال يستحق الحصول على فرصة كاملة وله كل الدعم والثقة.

الأرصاد عن طقس اليوم: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء وأهم الظواهر الجوية، حيث تنتشر الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أول رد فعل من اتحاد الكرة بشأن فتوح وصبحي بعد عقوبة الزمالك

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد لم يتدخل مطلقًا في قرارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ومسألة ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي رؤية فنية للمدرب البرتغالي، مشيرا إلى أنه من حق إدارة الزمالك اتخاذ القرارات التربوية التي يراها مناسبة.

استشعروا الخطر، أول تحرك من دول "أوبيك" بشأن الحرب في غزة

كشفت وزيرة المالية الأمريكية، جانيت يلين، أن وزراء المالية والاقتصاد من دول منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اتفقوا في الاجتماعات الأخيرة على أن توسع النزاع في إسرائيل يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي.

دوري أبطال أفريقيا، كاف يضع الأهلي في ورطة بسبب ملعب مواجهة ميدياما الغاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي لن يفكر في اللجوء إلى ملعب الدفاع الجوي، لخوض مباراة ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد إغلاق ملعب القاهرة الدولي، سيكون أمام الأهلي ملعب المقاولون العرب والسلام وبرج العرب بالإسكندرية".

في اليوم العالمي لمرض السكر 2023، أبرز أنواعه وأعراضه وتحذير من فقدان الوزن المفاجئ

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم 14 نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكر للتوعية بالمرض الذي يصيب مليارات البشر من سكان العالم وأعراضه وتجنب الوصول للمضاعفات.

اعترافات جاسوسة إسرائيلية أُسرت في العراق: عملت على إزكاء خلافات مذهبية ونسقت تظاهرات (فيديو)

كشفت إليزابيث تسوركوف الجاسوسة الإسرائيلية الأسيرة في العراق، تفاصيل عملها مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وجهاز "سي آي أي" الأمريكي في العراق وسوريا.

بعد حسم الصفقة، شروط عمر كمال عبد الواحد التي وافق عليها الأهلي

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لهجوم من الأراضي اللبنانية (فيديو)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه رصد ما وصفه بعمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود، دون الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.

لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام قوات الكيان الصهيوني مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بعبوة ناسفة.

محمد صلاح يحرض الزمالك على منتخب مصر بعد أزمة صبحي وفتوح

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح أكثر من ممتاز، مشيرًا إلى أنه لا يجب توحيد العقوبة ضد اللاعبين الثلاثة، بدلا من اتهام لاعب واحد بأنه سبب المشكلة.

الرئيس البرازيلي: أمريكا وإسرائيل تقتلان الأبرياء من دون أي معيار

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الإثنين إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أي معيار" في قطاع غزة، مؤكدًا أن ردّ الدولة العبرية "لا يقلُّ خطورة" عن الهجوم الذي شنَّته عليها حماس في السابع من أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.

منظمة أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

أقامت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

أكدت مصادر طبية استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بالضفة الغربية بينهم 3 استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة.

آخر نصيحة من الفنان عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: اللي أنت فيه ابتلاء من الله وأمامك خياران

علق الفنان الراحل عثمان محمد علي عن ظاهرة الفنان محمد رمضان وذلك في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي.

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

انطلقت في عدد من المدن حول العالم، تظاهرات حاشدة تنديدًا بالقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ومطالبة بوضع حد للمأساة الإنسانية التي خلفها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد قفزة أمس

نشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، بعد ارتفاع سعر الجرام الواحد 25 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الإثنين.

أمطار غزيرة تضرب شوارع مرسى مطروح (فيديو وصور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، هطول أمطار غزيرة ورياح على عدد من أرجاء المدينة تزامنًا مع التقلبات الجوية المفاجئة.