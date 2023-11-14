الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

منظمة أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

غزة الآن ، أقامت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: "ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة".

الحكومة الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11100 فلسطيني

وأضاف البيان: "منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليًّا)".

Advertisements

وتابع بيان المنظمة: "الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأشار "مركز الحقوق الدستورية" إلى أن "الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارًا وتكرارًا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية".

وأكد البيان أن المنظمة أقامت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلًا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية  أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

حماس تنفي الاتهامات الإسرائيلية بعرقلة وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الامريكي جو بايدن الإبادة الجماعية قطاع غزة الشعب الفلسطيني بايدن حقوق الإنسان الفلسطينية

مواد متعلقة

حماس تنفي الاتهامات الإسرائيلية بعرقلة وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي

بسبب نقص الوقود، وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى بمجمع الشفاء في غزة

استشهاد عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة بسبب نفاد الوقود

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

الأكثر قراءة

أحمد غانم سلطان يعلن سرا خطيرا أفصح عنه أحمد فتوح داخل غرفة الملابس بشأن الأهلي

رسميا، قرارات اجتماع الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري والمدرب الجديد (فيديو)

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

سلوى عثمان تكشف عن شرط غريب أصرت على كتابته في عقد زواجها (فيديو)

التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

كواليس حصول أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم (فيديو)

سر دعم أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى.. يوجد عداء تاريخى بين الكثير من دول أمريكا الجنوبية وإسرائيل

خبير إستراتيجى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية