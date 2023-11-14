الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد قفزة أمس

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، بعد ارتفاع سعر الجرام الواحد 25 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الإثنين. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3017 جنيهًا. 

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2640 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2263 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1760 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21120 جنيهًا. 


حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

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ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية

ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد  في اجتماعه بتاريخ  17 أكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣  الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة  ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية  فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به  اليوم قد ساهم في تحقيق  نتائج إيجابية على حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيرداه كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.

 

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البورصات العالمية البورصات العالمية والمحلية التصدير والاستيراد الدكتور علي المصيلحى

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