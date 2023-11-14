الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشفى شهداء الأقصى: استقبلنا اليوم 25 شهيدا بينهم 3 أطفال أشلاء و70 إصابة بعد قصف إسرائيلي لغزة

مستشفى شهداء الأقصى،
مستشفى شهداء الأقصى، فيتو

غزة الآن، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإنقاذ عددًا من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلًا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

 

 

مستشفى شهداء الأقصى

ومن جانبه أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: “نقص الموارد أجبرنا على بتر أعضاء بعض المصابين لعجزنا عن إجراء عمليات جراحية"، مضيفًا:" وصلنا اليوم إلى أكثر من 25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاءً و70 إصابة بعد قصف إسرائيلي".

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وأضاف: “استشهاد عدد كبير من المصابين نتيجة النزيف وعجزنا عن تقديم الخدمة الطبية لهم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية فلسطينية، فيديوهات قالوا إنها للمنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في جباليا.

كذلك استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي في دير البلح ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواطنين قتلا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل أبو نعمان الصالحي بمخيم النصيرات.

 

الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة

ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا:"الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة التي ننفذها وستتوفف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمشافي ولن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح ولن يكون هناك وقود للشاحنات لتأخذ المساعدات".

 

المجاعة في غزة

ولفت: "الأونروا هو الجسم الوحيد والأخير المتماسك وحتى هذا الجسم لن يستطيع الصمود"، مؤكدًا أن أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة وللتعطيش وإذا لم يموتوا من القصف والتدمير سيموتوا من العطش والجوع والأوبئة.

الأونروا: سكان غزة إذا لم يموتوا من القصف سيموتون بالجوع والعطش وعملياتنا ستتوقف خلال 48 ساعة

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