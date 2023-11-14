التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

أزمة ارتفاع أسعار السكر، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين: بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن.

سعر السكر التمويني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": لدينا مخزون إستراتيجي من السكر آمن تمامًا، وسعر الكيلو في المنظومة التموينية 12.60 قرشًا، ولدينا اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%.



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استيراد كميات من السكر

ولفت: "الدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق، ونطرحه في مبادرة خفض السلع الأساسية بسعر 27 جنيهًا للكيلو".



وتابع: "وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون، والسلعة متوفرة في كل المحافظات لكن هناك تفاوت في الأسعار وحاليا قمنا بتفعيل أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق".



سعر كيلو السكر

وأردف: هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا وفقا للسعر الذي تم شرائه من البورصة المصرية للسلع.



هل هناك نقص في السكر؟

وأكد: لا يوجد نقص في مخزون السكر في مصر، لافتًا إلى أن بعض المحافظات طلبت زيادة في حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال ونعمل على توفير الكميات للجميع.



اختلالات سعرية للسكر

وأشار إلى أن الدولة تستورد لسد أي عجز لمواجهة زيادة الاستهلاك، لكن هناك اختلالات سعرية في السوق ويجري معالجتها، وسيكون هناك منافذ متحركة بالقرى لطرح السلع المخفضة.



طرح كميات من السكر

ولفت: تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في البورصة السلع للسلع بما يقرب من 80 ألف طن يتم طرحها شهريا بسعر 24 ألف جنيه للطن.