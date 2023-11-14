آخر نصيحة من الفنان عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: اللي أنت فيه ابتلاء من الله وأمامك خياران

علق الفنان الراحل عثمان محمد علي عن ظاهرة الفنان محمد رمضان وذلك في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال: "محمد رمضان ظاهرة قدرية والدنيا خدته بالحضن وقالت له خد اللي أنت عايزه وهو مشروع ناجح لأن المجتمع الذي نعيش فيه وجد صراعًا ضد الأخلاق والناس بتحاول تقتل الأخلاق والعصر دا أنتج محمد رمضان وعمل طفرة في أدوار معينة وتفاعل معه الشباب في الطبقات الدنيا فأصبح نجمًا".

ووجه الفنان الراحل عثمان محمد علي نصيحة لـ محمد رمضان قائلًا: "اللي أنت فيه ابتلاء من الله يا إما تشكر من خلال مساعدة الناس أو تنكر وسيبك من أدوار البلطجة".

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وعلى النقيض أشاد الفنان عثمان محمد علي بأداء كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وأحمد عز وأمير كرارة بالإضافة إلى ممثلات هذا الجيل منهن ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ومنى زكي ومنة شلبي.



عمرو الليثي

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء أمس الإثنين.

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته وفي أخر لقاء تلفزيوني له اليوم الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.