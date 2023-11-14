الرئيس البرازيلي: أمريكا وإسرائيل تقتلان الأبرياء من دون أي معيار

غزة الآن، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الإثنين إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أي معيار" في قطاع غزة، مؤكدًا أن ردّ الدولة العبرية "لا يقلُّ خطورة" عن الهجوم الذي شنَّته عليها حماس في السابع من أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.

وقال لولا خلال حفل رسمي في برازيليا إن الحل الذي انتهجته إسرائيل، لا يقلُّ خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس، إنهم يقتلون أبرياء من دون أي معيار".

كذلك، اتهم لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجة وجود إرهابيين فيها".

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وأضاف "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولًا، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

قوات الاحتلال سيطرت على مقر المجلس التشريعي

من جانب آخر زعمت تقارير إسرائيلية مساء أمس الإثنين أن قوات الاحتلال سيطرت على مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صورة لجنود الاحتلال داخل مقر المجلس بقطاع غزة.

ويقع المجلس التشريعي في حي الرمال، الذي دخلته القوات الإسرائيلية، ولا يبعد سوى مئات الأمتار عن مستشفى الشفاء، الذي يحاصره جيش الاحتلال، وتثير مخاوف اقتحامه واستمرار حصاره عواقب وخيمة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.