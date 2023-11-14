الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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منوعات

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

جون سينا، فيتو
جون سينا، فيتو

غزة الآن، انطلقت في عدد من المدن حول العالم، تظاهرات حاشدة تنديدًا بالقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ومطالبة بوضع حد للمأساة الإنسانية التي خلفها.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، عبر كثير من نجوم العالم في مجال الفن والرياضة عن دعمهم لفلسطين، ووسط الفيديوهات المنتشرة لهؤلاء ظهر مقطع فيديو ادعى ناشروه  لـلمصارع الأمريكي جون سينا يلقي التحية على عائلة فلسطينية بعد انتهائه من مباراته؛ تعبيرًا عن تضامنه مع سكان غزة.

جون سينا يدعم القضية الفلسطينية

ويظهر في مقطع الفيديو جون سينا يخرج من حلبة المصارعة ويلقي التحية على طفل يبدو أنه مقعد يجلس في الصفوف الأمامية، فيما جاء في التعليقات المرافقة: «جون سينا يدعم القضية الفلسطينية ويسلم على عائلة فلسطينية أمام الجمهور الأمريكي».

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وانتشر مقطع الفيديو لجون سينا كالنار في الهشيم، وحصد آلاف المشاركات وملايين المشاهدات على “فيسبوك” ومنصة «إكس» (تويتر سابقًا)، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة وفي نقاط أخرى من القطاع المحاصر، الذي سقط فيه خلال الأسابيع الماضية - وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية - أكثر من 11 ألف قتيل.

 

ما حقيقة المقطع؟

وبالبحث عن مقطع الفيديو المتداول لجون سينا أظهر أنه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحرب الدائرة في غزة، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار باللغة العربية التابعة لوكالة «فرانس برس».

وأظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث أنه منشور في صفحة المصارعة الحرَّة WWE في موقع يوتيوب في 12 فبراير 2018.

وجاء في التعليق المرافق أنه يُظهر جون سينا خلال لقائه الطفل إياد البالغ آنذاك 16 عامًا من مؤسسة Make A Wish ما معناه باللغة العربية «تمنى أمنية».

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن جون سينا أمضى وقتًا إضافيًا خلف الكواليس، مع إياد وعائلته المقيمين في ولاية كاليفورنيا.

وفي 20 سبتمبر 2022، دخل جون سينا موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحقيق أمنية أكثر من 650 طفلًا من خلال مؤسسة Make A Wish التي تسعى إلى تحقيق أمنيات أطفال مرضى. ونشرت صفحة المصارعة الحرّة عددًا من مقاطع فيديو لسينا يحقق أمنيات أطفال عدَّة.

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