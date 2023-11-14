محمد صلاح يحرض الزمالك على منتخب مصر بعد أزمة صبحي وفتوح

محمد صلاح،أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح أكثر من ممتاز، مشيرًا إلى أنه لا يجب توحيد العقوبة ضد اللاعبين الثلاثة، بدلا من اتهام لاعب واحد بأنه سبب المشكلة.

محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الثلاثي أخطأ في حق الزمالك بالخروج من معسكر مباراة زد، ويجب أن تكون العقوبة متساوية للاعبين الثلاثة صبحي والزناري وفتوح، خصوصا أن البعض يريد توجيه اللوم بشكل أكبر لـ فتوح على أساس أنه متزعم لتلك الأزمة".

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وأضاف: "القرار الصادر جيد بشأن اللاعبين الثلاثة، خصوصا في ظل التمسك بعرضهم للبيع، كما أن مدة العقوبة غير محددة حتى الآن خصوصا في ظل فترة التوقف الدولي وكان يجب تحديدها بعدد معين من المباريات، كمان أن مسألة خصم أموال من اللاعبين أيضًا وهم لا يتقاضون رواتب شهرية منذ 6 شهور لن تكون مؤثرة بالنسبة للاعبين، لذلك أرى أن العقوبات المفروضة ليست قوية".

وواصل: "جمهور الزمالك لن يتقبل فكرة وجود اللاعبين الثلاثة في الملعب مجددًا، خاصة في ظل ما فعله اللاعبين، لكنه في المقابل يعشق من يحب النادي".

وأكمل: "فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية فقط، وهناك لاعبين أخطأت ولا يجب أن تكافئ بالانضمام لمنتخب مصر".

وزاد: "لا يجب التهاون مطلقا في حق نادي الزمالك، وعلى النادي أن يهدد بسحب لاعبيه من المنتخب حال عدم الامتثال لقرار الإدارة بشأن فتوح وصبحي، واللذان يجب استبعادهما من صفوف منتخب مصر".

وأشار إلى أن الزمالك أصدر قرارا قويا ويجب المحافظة عليه، وأن يتم مطالبة المنتخب المصري وجهازه الفني باستبعاد فتوح ومحمد صبحي بعد صدور قرار رسمي بإيقاف اللاعبين، وحال إصرار فيتوريا على قراره بوجودهم يتم التهديد بسحب باقي لاعبي الزمالك من المعسكر.

وأوضح أن هناك لاعبين كثير في حراسة المرمى، وعمر كمال يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لمحمد حمدي لاعب بيراميدز أيضا.

وحول أزمة أوسوريو وتهديده بشكوى الزمالك، قال: "المدرب لم يحصل على حقوقه كاملة، وهناك مفاوضات معه على التقسيط، لكن هناك البعض حذره من النادي، ولديه نية في تقديم شكوى، وبالتأكيد لازال هناك مساومة معه، وهناك حالة عناد ظهرت بشكل واضح، لذلك يطالب بالحصول على مستحقاته كاملة التي تصل لـ500 ألف دولار".

وأكد: "في حال عدم فتح باب القيد فأن معتمد جمال سيكمل مسيرته كمدير فني لنادي الزمالك، في ظل معاناة النادي من أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يحقق المدرب نتائج جيدة مع الفريق في المرحلة المقبلة، كما أن هناك صعوبة في التعاقد مع مدرب أجنبي لذلك استمرار معتمد قرار مناسب في الوقت الحالي على أن يتم تشكيل الجهاز الفني بشكل جيد".

عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، مساء الإثنين المقبل في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع



- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم

- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا

- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوة بذلك

- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته

- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح الاستاذ مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي

- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو جنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة

- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

- الزمالك يناشد جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر

وشهد اخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.