جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لهجوم من الأراضي اللبنانية (فيديو)

غزة الآن، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه رصد ما وصفه بعمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود، دون الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في منشور على منصة "إكس": "رصدنا قبل قليل عدة عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود في منطقة المالكية، وقد اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي إحدى عمليات الإطلاق، وسقط الباقي في منطقة مفتوحة".

Advertisements

מספר שיגורים זוהו לפני זמן קצר משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל סמוך לגבול במרחב מלכיה. אחד מהשיגורים יורט על ידי לוחמי ההגנה האווירית והשאר נפלו בשטח פתוח >> pic.twitter.com/WtNFdTA8bZ — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 13, 2023

وأضاف هاجاري: "قصفت طائرات حربية مساء أمس البنية التحتية لـ حزب الله في لبنان، ردًّا على إطلاق النار الذي تم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية من قبل. وتم خلال الهجوم تدمير عدد من المقرات العسكرية التي كان ينشط فيها مقاتلي التنظيم".

إطلاق قذائف من لبنان نحو منطقتي نطوعا وشتولا

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق قذائف من لبنان نحو منطقتي نطوعا وشتولا، مؤكدًا أنه يقصف مصادر إطلاق النار تلك.

وانتشرت على منصة "إكس" مقاطع فيديو تظهر القصف الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.

وارتفع التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، إلى حد غير مسبوق في المواجهات الحالية المستمرة على الحدود، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وسط حديث عن تصعيد وشيك قد يقود إلى إشعال حرب على هذه الجبهة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة مدنيين في هجوم شنه مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددًا من المدنيين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن من بين ضحايا الصاروخ المضاد للدبابات موظفون في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يقومون بإصلاح البنية التحتية في المنطقة.