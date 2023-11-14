لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

غزة الأن ، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام قوات الكيان الصهيوني مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بعبوة ناسفة.

وأظهر الفيديو تصاعد نيران ودخان كثيف من الجرافة بعد التفجير الذي أعقبته طلقات نارية.

#شاهد | انفجار عبوة ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9 خلال اقتحام مخيم طولكرم. pic.twitter.com/ifnhXTDggT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2023

وقامت جرافة أخرى بعمليات تخريب وحفر في حارة البلاونة بالمخيم.

اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن 5 شبان استشهدوا خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم.

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كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن إضراب شامل الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال".