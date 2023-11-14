الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

استشعروا الخطر، أول تحرك من دول "أوبيك" بشأن الحرب في غزة

أوبيك، فيتو
أوبيك، فيتو

غزة الآن ، كشفت وزيرة المالية الأمريكية، جانيت يلين، أن وزراء المالية والاقتصاد من دول منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اتفقوا في الاجتماعات الأخيرة على أن توسع النزاع في إسرائيل يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي.


وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية لمنطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو: "أعتقد أن هناك موقفًا مشتركًا بشأن أهمية بذل كل جهد ممكن لاحتواء الصراع بين إسرائيل و(الحركة الفلسطينية) حماس، حتى لا يتسع إلى صراع إقليمي. إذا حدث ذلك، فإنه قد يشكل تهديدًا للتوقعات الاقتصادية العالمية التي تقلقنا جميعًا".

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إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة

وترفض إسرائيل، حتى الآن، إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.


وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، على قطاع غزة.

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