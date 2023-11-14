متحدث الزمالك يتحدث عن المدرب الجديد ومصير الثلاثي بعد العقوبات ويوجه رسالة لـ أوسوريو ومرتضى

أحمد سالم، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن كل ما يثار حول التفاوض مع مدربين مصريين أو أجانب مجرد اجتهادات وليس لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن حسم ملف المدرب ليس له توقيت محدد، ومعتمد جمال يستحق الحصول على فرصة كاملة وله كل الدعم والثقة.

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

وقال سالم في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أن التفاوت في العقوبات بين اللاعبين بسبب وجود مسببات قانونية، وكل لاعب له حالة قانونية بناء على التقرير المقدم من الشئون القانونية بالنادي".

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وأضاف: "جمهور الزمالك له الحق في تحديد موقفه ضد اللاعبين، لكن هناك تعاقد مع لاعبين يتقاضون رواتبهم، والمدير الفني لو وجد أنه في حاجة لأي لاعب سوف يستعين به، والمدرب له الحرية كاملة في حسم مصير أي لاعب، لكن قرار عرض اللاعبين للبيع ما زال ساريًا. ومن مصلحة النادي تحقيق أقصى استفادة من لاعبيه ولن يأتي ذلك إلا بتواجدهم في الملعب بحسب وجهة نظر المدير الفني".

وأكمل: "مجلس الإدارة فوجئ بوجود أوسوريو في اتحاد الكرة، وتم إبلاغ المدرب بوجود اجتماعات مسبقة لكنه لم يحضر، ونتمنى أن يحضر غدًا لحسم الأزمة بدون تعقيدات أو مشكلات، من أجل تسوية مستحقاته وإغلاق الملف، وبحسب الاتفاق معه ستنتهي الأمور بشكل يليق بالنادي والمدرب".

وزاد: "لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وجود محاضر من جانب مرتضى منصور الرئيس السابق، وطلبنا وجود مفوض عنه لاستلام متعلقاته".

وحول أزمة حل القيد، قال: "بعيدًا عن رؤية المجلس، لكن هناك تسلسل لأهمية الملفات، والطبيعي هو تسديد المستحقات وتجديد العقود ثم رفع القيد ثم حسم الصفقات، كل الأمور مترتبة بحسب الأهمية، والمجلس يعمل على حلها بقوة، وهناك أقاويل عديدة لا أساس لها من الصحة ونتمنى إصلاح الأمور قبل يناير القادم".

عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، مساء الإثنين في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع

- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرًا بسبب ما صدر منهم.

- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه بذلك.

- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.

- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح الاستاذ مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو أجنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.

- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

- الزمالك يناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.

وشهد آخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.