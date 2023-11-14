الأرصاد عن طقس اليوم: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

حالة الطقس ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء وأهم الظواهر الجوية، حيث تنتشر الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون رعدية على وسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جنوب البحر الأحمر وخليج العقبة تمتد خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وعن حالة الملاحة البحرية حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:60كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.