أمطار غزيرة تضرب شوارع مرسى مطروح (فيديو وصور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، هطول أمطار غزيرة ورياح على عدد من أرجاء المدينة تزامنًا مع التقلبات الجوية المفاجئة.

ورصدت "فيتو" حالة الشوارع بمدينة مرسى مطروح، بعد هطول أمطار الغزيرة والرياح.

حالة الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة وستكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية، ممتدة من محافظة مرسى مطروح وتصل إلى محافظات الدلتا.

وستشهد القاهرة الكبرى اليوم أمطارًا رعدية خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفًا في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.