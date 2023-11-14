استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

غزة الآن، أكدت مصادر طبية استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بالضفة الغربية بينهم 3 استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة.

وقال مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم إنه استقبل جثامين الشهداء سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عامًا)، وجهاد خالد مقبل غانم (27 عامًا)، ومصعب عمر احمد الغول (21 عامًا)" إلى المستشفى.

شهداء القصف الإسرائيلي

وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عامًا) وحازم محمد حصري (28 عامًا) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم".

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وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

منع سيارة الاسعاف من الاقتراب

وأوضح شهود عيان أن الحصري أصيب بعيار ناري في الصدر، حيث تركه جيش الكيان الصهيوني ينزف أكثر من نصف ساعة حين منع سيارة الإسعاف من الاقتراب منه لنقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 قتيلًا.

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت استشهاد وإصابة العشرات، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإنقاذ عددًا من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلًا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

مستشفى شهداء الأقصى

ومن جانبه أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: “نقص الموارد أجبرنا على بتر أعضاء بعض المصابين لعجزنا عن إجراء عمليات جراحية"، مضيفًا:" وصلنا اليوم إلى أكثر من 25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاءً و70 إصابة بعد قصف إسرائيلي".