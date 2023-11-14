اعترافات جاسوسة إسرائيلية أُسرت في العراق: عملت على إزكاء خلافات مذهبية ونسقت تظاهرات (فيديو)
كشفت إليزابيث تسوركوف الجاسوسة الإسرائيلية الأسيرة في العراق، تفاصيل عملها مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وجهاز "سي آي أي" الأمريكي في العراق وسوريا.
وقالت تسوركوف في فيديو نشرته قنوات عراقية على تطبيق "تليجرام"، إنّها عملت في العراق على إزكاء الخلافات "الشيعية - الشيعية" من خلال تنسيق تظاهرات أكتوبر 2019.
وأشارت إلى أنّها عملت في سوريا عام 2022، من أجل إقامة علاقات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"إسرائيل" في شمالي شرقي سوريا.
إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزّة
ودعت تسوركوف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزّة، ولا سيما أنّه يؤدي إلى "انتشار خطاب الكراهية بين الشعوب"، واصفةً إدارة نتنياهو "بالحمقاء لأنها تؤدي إلى استمرار الحرب".
وطالبت أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة بالتحرّك من أجل وقف الحرب، كما طالبت بـ "إطلاق سراحها".
يُشار إلى أنّ تسوركوف عملت على إعداد "أبحاث ميدانية" في العراق وسوريا وفلسطين المحتلة، خلال الأعوام الماضية، لمصلحة معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره فيلادلفيا في أميركا، ومنتدى التفكير الإقليمي، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، مقرّه القدس المحتلة، وذلك للتغطية على عملها الاستخباري لصالح "إسرائيل".
واعترف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي، أن إسرائيلية - روسية أُسرت "من جانب فصيل عراقي"، مدِّعيًا أنّها ذهبت إلى العراق "لأغراضٍ بحثية، موفدةً من جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأميركية".
وأوضح أنّ "تسوركوف دخلت العراق بجواز سفرها الروسي"، مضيفًا أنّ "الجهات ذات الصلة في إسرائيل تتعامل مع الموقف، وتتواصل مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية، من أجل إطلاق سراحها".
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