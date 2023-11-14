الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

ارتفاع أسعار السجائر،
ارتفاع أسعار السجائر، فيتو

اسعار السجائر، كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار السجائر بعد إقرار الضريبة الجديدة.

 

قلب الهرم التوزيعي

وقال "امبابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "ام بي سي مصر":"ناشدت شركات السجائر بقلب الهرم التوزيعي من أجل السيطرة علي الأسعار، دون جدوى، من الغباء أن نحل المشكلة بنفس الطريقة والأسلوب وانتظار الحل".

https://twitter.com/i/status/1724181303631732781

اقتراح لحل ازمة ارتفاع اسعار السجائر

واقترح "امبابي" طرح السجائر في محطات الوقود "وطنية" وأن يشمل التوزيع الأكشاك ومحال التجزئة بعيدا عن الموزعين المعتمدين الذي يحتكرون السلعة ويقومون برفع سعرها بشكل مبالغ فيه.
 

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ارتفاع كبير في اسعار السجائر الأجنبي

وتابع:"سعر علبة السجائر الميريت والمارلبورو وصلت لـ110 جنيها في السوق السوداء وغير متوفرة"، معقبا:"فيه علامات استفهام بعدم قلب شركات السجائر الهرم التوزيعي؟ أين الأجهزة الرقابية؟ عيب دي مصر والشركة الشرقية للدخان بالطريقة الحالية دي انتهت".
 

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إعلان قائمة أسعار السجائر الجديدة في الأسواق
 

وانتظر المواطنون لعدة شهور إعلان الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»  أسعار السجائر الرسمية الجديدة، مع ضمان وجود الكميات التي تناسب استهلاك المصريين، حيث كانت هناك شكاوى من نقص كميات السجائر في الأسواق المحلية، وأن هذا هو السبب في ارتفاع الأسعار، ليأتي يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري؛ الذي أعلنت فيه قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة.

 

الشرقية للدخان تنجح في زيادة حجم إنتاجها 
 

وأكدت إيسترن كومباني وفقًا لتصريحات هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر.

 

تراجع أسعار السجائر في السوق الموازية 
 

وأضاف أن ذلك سيسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد نتج عن ذلك تراجع الأسعار بالسوق الموازية، محذرًا من أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

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