أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر لها، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

Advertisements

تفاصيل خطة إسرائيل لحكم غزة بعد الحرب، مستشار نتنياهو يكشف عن معالمها

كشف مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، قائلًا إنها ليست "احتلالًا مستمرًّا".

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة شمال غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.

مشهد يدمي القلب، طبيب في غزة يتفاجأ بجثامين طفليه وأمه وأشقائه الثلاثة في المستشفى

اعتاد الطبيب إياد شقورة وهو صيدلي يعمل وقت الحرب في غرفة الطوارئ، مشاهدة سيل من الجرحى والقتلى، إلا أنه فقد وعيه مساء أول أمس الإثنين عندما وصلت جثامين أطفاله وأمه وأقاربه إلى المستشفى.

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادتها وهذا موعد التطبيق

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار منتجاتها من السجائر، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

ممرضة أمريكية تروي تجربة 3 أسابيع تحت القصف في غزة: الفلسطينيون أبطال وأريد أن يعرف الناس ما يحدث

روت ممرضة أمريكية مسؤولة في منظمة "أطباء بلا حدود" تجربتها خلال 3 أسابيع بقطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي الوحشي.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في لقاء الزحف على صدارة الدوري المصري

يستضيف ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

قيمة تبرع الفنان التشكيلي محمد عبلة لصالح إغاثة غزة

وجهت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني الشكر للفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة على تبرعه بمبلغ عشرين ألف جنيه مصري لصالح إغاثة غزة وتم وضعهم في حساب إغاثة غزة بالهلال الأحمر المصري.. كدعم لأبناء الشعب الفلسطيني لما يواجهونه من جرائم حرب وانتهاكات أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لأسرى محررين وعائلات قيادات حماس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات لعدد من قيادات حركة حماس بمدينة نابلس الفلسطينية، حيث اعتقلت رغد رمضان زوجة الأسير مؤمن ريحان ووالدته لينا ريحان، بقرية تل بنابلس.

شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

قالت شركة إزرائيل بوندس أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر مع حركة حماس.

الزمالك يتحدى بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر في الظهور الأول لمعتمد جمال

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

مجموعة السبع يناقشون مصير غزة بعد الحرب، وتوقعات بالبيان الختامي

كشفت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية "مجموعة السبع" من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب وامتداد الأمطار الرعدية لمناطق جديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، مؤكدة بامتداد سقوط الأمطار الرعدية لمناطق جديدة جنوب البلاد.

صحيفة أمريكية: ما لا يقال علنا.. أسباب رغبة واشنطن في استمرار الحرب على غزة

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، عن أسباب عدم رغبة الولايات المتحدة في دفع إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أول رد من محمد صبحي على اشتراكه في موقع مراهنات وتعمد دخول أهداف في شباكه

كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك حقيقة اشتراكه في موقع مراهنات.

مجسم للكعبة وأهرامات مزيفة وتكريم أدونيس، مشاهد جعلت موسم الرياض في مرمى الانتقاد

لم يكن موسم الرياض 2023 هو الأول الذي اختلف على إقامته وفعالياته الجمهور العربي، ولم تكن تدشين دورة جديدة من موسم الرياض بالتزامن مع الحرب والغارات المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي أزمته الأولى، فلهذا الحدث الترفيهي تاريخ كبير مع الاستهجان الكبير بين الشعب السعودي والعربي على الرغم من كونها نسخته الرابعة فقط.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، سعر الجنيهات الذهب في السوق المحلي

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، ننشر أسعار الجنيهات الذهب من ماركات مختلفة داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أريحا ويحاصر منزلا في مخيم عقبة جبر

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

رغم اعتذارهما، الزمالك يصدم محمد صبحي والزناري

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن رفع الحجز عن أرصدة النادي خطوة مهمة لحل المشاكل المالية للنادي.

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون مصادرة الأصول الروسية ونقلها إلى كييف

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية، ويمكن لوزير الخارجية نقلها لصالح أوكرانيا والمنظمات الدولية.

فنان بريطاني شهير يشكك في الرواية الإسرائيلية بعدم معرفتهم عن عملية طوفان الأقصى (فيديو)

شكك الفنان جورج روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"، في الرواية الإسرائيلية بعدم معرفتهم بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر 2023.

غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي وقنابل ضوئية فوق مستشفى الشفاء بغزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذ غارات وقصفًا مكثفًا الليلة على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

الحكومة تعلن انفراجة في أزمة البصل وتعلن موعد انخفاض أسعاره

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

بعد تعثر سان جيرمان، من يتأهل من مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ميلان الإيطالي بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقرير أمريكي يحدد أعداد الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي مساء الثلاثاء أن حركة حماس تحتجز 180 أسيرا إسرائيليا فقط.

كندا تجلي 59 من المواطنين والمقيمين من غزة إلى مصر

كشفت وزارة الخارجية الكندية أنه تم إجلاء 59 من المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، أمس الثلاثاء، وهو عدد أقل مما كان متوقعًا في البداية.

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين

شهدت الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين احتفالات الوافدين من جميع أنحاء الجمهورية، كلٌّ بما يحب، فمنهم من شارك في حفلات الإطعام، ومنهم من آثر التواشيح والذكر والمديح لآل البيت، وتوافد آخرون على شوادر بيع التسالى والحلويات، مصطحبين أطفالهم في جو مليء بالبهجة.

نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

اتخذت الحكومة النيجيرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".