الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب وامتداد الأمطار الرعدية لمناطق جديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، مؤكدة بامتداد سقوط الأمطار الرعدية لمناطق جديدة جنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.



كما توقعت أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد. والعظمى بالقاهرة اليوم ٢٩ درجة مئوية.

Advertisements

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ما زالت مستمرة تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر والتي جاءت كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا في الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر في الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.