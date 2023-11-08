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رياضة

بعد تعثر سان جيرمان، من يتأهل من مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ميلان الإيطالي بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واشتغلت المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد فوز ميلان أمام باريس سان جيرمان.
 

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد فوز ميلان؟

كان بإمكان باريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة حال فوزه على ميلان، غير أنه فشل في تحقيق ذلك بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

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وظل فريق بروسيا دورتموند بذلك محافظا على صدارة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، في الوقت الذي توقف فيه رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط.

لكن نيوكاسل تراجع إلى المركز الأخير بعدما رفع ميلان رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند - 7 نقاط.
باريس سان جيرمان - 6 نقاط.
ميلان - 5 نقاط.
نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط.


من يتأهل عن مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا؟

زادت ما وُصفت بـ"مجموعة الموت" اشتعالًا في البطولة، حيث باتت هناك نقطة وحيدة تفصل بين كل فريق والآخر قبل جولتين من إسدال الستار على منافسات المرحلة.


وستحدد الجولتان المتبقيتان هوية الفريقين اللذين سيفوزان بمقعدي التأهل إلى دور الـ16، خاصةً أن كل فريق لا تزال لديه حظوظ في احتلال المركزين الأول والثاني.

وفي الجولة الخامسة المقبلة، سيحل بروسيا دورتموند متصدر الترتيب ضيفًا على ميلان في إيطاليا، فيما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره نيوكاسل يونايتد في "حديقة الأمراء".

وبالجولة الختامية، يستضيف بروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان في "سيجنال إدونا بارك"، فيما يلعب نيوكاسل أمام ضيفه ميلان في "سانت جيمس بارك".


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