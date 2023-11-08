مجسم للكعبة وأهرامات مزيفة وتكريم أدونيس، مشاهد جعلت موسم الرياض في مرمى الانتقاد

لم يكن موسم الرياض 2023 هو الأول الذي اختلف على إقامته وفعالياته الجمهور العربي، ولم تكن تدشين دورة جديدة من موسم الرياض بالتزامن مع الحرب والغارات المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي أزمته الأولى، فلهذا الحدث الترفيهي تاريخ كبير مع الاستهجان الكبير بين الشعب السعودي والعربي على الرغم من كونها نسخته الرابعة فقط.

وخلال السطور التالية نستعرض قائمة بأبرز المواقف التي جعلت موسم الرياض فى مرمى الهجوم.

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بناء مجسم للكعبة في حفل راقص

لعل من أهم وأبرز المشاهد التي جعلت موسم الرياض في مرمى الهجوم والغضب الكبير جاءت بدايةً من ليلة افتتاح دوراته بالمملكة العربية السعودية، حين افتتحت الليلة الأولى بـ بناء مجسم للكعبة الشريفة على خشبة المسرح وسط إقامة حفل غنائي راقص لفرقة أجنبية بقيادة المغنية Becky G وجاءت الرقصات تظهر جليه عبر هذا المجسم كونه شاشة عرض للحفل وسط ذهول المجتمع الإسلامي.

تكريم الأديب أدونيس صاحب الفكر الملحد

ومن المواقف أيضًا التي أثارت جدلًا حين شارك الشاعر السوري أدونيس “على أحمد سعيد إسبر” في الرياض لتكريمه كونه ضيفًا على وزارة الثقافة السعودية على الرغم من كون كثير من آرائه وأفكاره كانت معادية للفكر الإسلامي وهاجم أدونيس التاريخ الإسلامي قائلًا: إنه لم يعرف الحرية، ولا التقدم… وأيضًا قال إن الإسلام هو مصدر العلَّة لأنه سلطة وسلطة عنيفة. وأن لا إصلاح في الدين على اعتبار أن الدين لا يمكن إصلاحه.. مشيرًا إلى أن الإسلام انتهى كرسالة بموت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنًا.



الأهرامات وخان الخليلي المزيف

على مدار الساعات الماضية احتل الجناح المصري بموسم الرياض مؤشرات بحث جوجل عربيًّا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وانتقد الكثيرون نسخ وصُنع مجسمات للحضارة المصرية وعرضها بموسم الرياض المقام حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.



وأشار البعض إلى أن هذا النسخ جاء بشكل رديء وحتى الأزياء الخاصة بالفراعنة جاءت مغايرة عن الحقيقي، واحتوى الجناح على صنع شيء يشبه الأهرامات الثلاثة وآخر يشبه الشوارع التراثية وشارع خان الخليل منها على سبيل المثال.

انطلاق دورة جديدة رغم القصف على غزة

كذلك استهجن الكثيرون عدم إرجاء أو إلغاء فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض تضامنا مع أحداث غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم حرب من قبل الاحتلال الصهيوني أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف وإصابة ما يقرب من الـ27 ألف خلال 32 يوما فقط.. فجاءت جميع فعاليات موسم الرياض الترفيهي دون النظر لما يحدث فى غزة ودون إلغاء إي من الفقرات أو العروض المسرحية وهو ما فجره الفنان محمد سلام الذي أعلن اعتذاره عن المشاركة فى تقديم مسرحية من بطولته رفقة مي عز الدين وبيومي فؤاد.. قائلًا:

"إن شاء الله مفروض هسافر الرياض وهعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض هتكون مسرحية كوميدية وفيها استعراضات وأغاني".



وتابع: "كنت على أمل موسم الرياض يتأجل زي ما اتأجل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة أو الموضوع يهدا في فلسطين بس مفيش حاجة حصلت، ولحد دلوقتِ فيه ناس عمالة تموت، فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كدا في فلسطين، ولو أنا عرضت المسرحية وهرقص وهغني كدا هكون زي اللي بيقتلهم بالضبط لأني خذلتهم".



وأردف: "فأنا بعتذر عن عدم مشاركتي في موسم الرياض وما يحدث في فلسطين هي قضية كل مسلم".

وأوضح: "دلوقتِ لما ربنا يتوفانا ونتسأل أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه اللي معرفش يعمل حاجة هيسكت، لكن أنا هرد أقول كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وأغني! طبعا لأ، مش هقدر أعمل كدا".