الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، اتخذت الحكومة النيجيرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

 

وقف إطلاق النار في غزة

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردًّا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

Advertisements

يذكر أن الزيارة كانت جزءًا من جولة إفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولًا أخرى بينها الكاميرون.

 

تظاهرات في تل أبيب من اجل إعادة الأسرى

كما نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.


والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

 

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.


وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.


قتل العديد من الأسرى الإسرائيليين جراء العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلى الرغم من استعداد المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل للأسرى إلا دولة الاحتلال تراجعت.


وفي فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرتين إسرائيليتين اعترفا بتراجع حكومة نتنياهو عن إتمام صفقة تبادل الأسرى، وحذروه من خطورة الهجوم البري مؤكدين أنه يهدد حياتهم

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.


وأكد الإعلام الحكومي في غزة، الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزًا صحيًّا عن الخدمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.


واستهدف الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

خطة نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

أمريكا تبرر لإسرائيل قصف مستشفيات غزة، تعرف على ما قاله كيربي للصحفيين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان الحكومة النيجرية إسرائيل قطاع غزة رئيس وزراء التشيك التشيك

مواد متعلقة

خطة نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة

أمريكا تبرر لإسرائيل قصف مستشفيات غزة، تعرف على ما قاله كيربي للصحفيين

مدير عام مستشفيات غزة: تحويل 9 حالات إلى مصر من الجرحى بعد وساطات طويلة

وزير الخارجية الأسبق: توقعات بوقف إطلاق النار في غزة قريبا

الأكثر قراءة

رغم اعتذارهما، الزمالك يصدم محمد صبحي والزناري

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

أول رد من محمد صبحي على اشتراكه في موقع مراهنات وتعمد دخول أهداف في شباكه

عشرات المستوطنين يقتحمون الخليل القديمة ويرددون شعارات تدعو إلى قتل الفلسطينيين

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي وقنابل ضوئية فوق مستشفى الشفاء بغزة

بشير الديك: ابتعدت عن الساحة الفنية لظروف شخصية.. وأجهز لعمل درامي يؤرخ لما بعد ثورة يناير (حوار)

تفاصيل خطة إسرائيل لحكم غزة بعد الحرب، مستشار نتنياهو يكشف عن معالمها

Advertisements

منوعات

المزيد

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل

تواشيح وذكر ، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

المزيد
الجريدة الرسمية