نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

غزة الآن، اتخذت الحكومة النيجيرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

وقف إطلاق النار في غزة

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردًّا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

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يذكر أن الزيارة كانت جزءًا من جولة إفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولًا أخرى بينها الكاميرون.

تظاهرات في تل أبيب من اجل إعادة الأسرى

كما نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.



والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.



وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.



قتل العديد من الأسرى الإسرائيليين جراء العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلى الرغم من استعداد المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل للأسرى إلا دولة الاحتلال تراجعت.



وفي فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرتين إسرائيليتين اعترفا بتراجع حكومة نتنياهو عن إتمام صفقة تبادل الأسرى، وحذروه من خطورة الهجوم البري مؤكدين أنه يهدد حياتهم

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.



وأكد الإعلام الحكومي في غزة، الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزًا صحيًّا عن الخدمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.



واستهدف الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.