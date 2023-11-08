مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة شمال غزة

غزة الآن، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا) من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة.



وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء الجولان وجنديان من لواء الفرسان بجروح خطيرة في المعركة في شمال القطاع مساء البارحة".

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إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية

من جانب آخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".

ونقلت الصحيفة، عن رئيس قسم المشتريات بالجيش الأمريكي، دوج بوش، قوله إن: "منصات الإطلاق في مرحلة العبور، بينما وصلت الصواريخ الاعتراضية".

صواريخ القبة الحديدية

وأضاف بوش أن "عقد الإيجار كان أسرع وسيلة لإرسال صواريخ القبة الحديدية وصواريخ تامير الاعتراضية إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي"، مشيرًا إلى أن الصفقة "تضمنت مبلغًا صغيرًا نسبيًّا من المال"، فيما لم تُحدد أي شروط سداد بعد.

وكان "المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي" (JINSA)، قد أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت في 20 أكتوبر الماضي، الخطوة الأولى في عملية دعم عدوان الاحتلال، وذلك من خلال الموافقة على 14.3 مليار دولار من التمويل الإضافي الطارئ لمساعدة "إسرائيل" في إعادة إرساء ما وصفه التقرير "أمنها الإقليمي".